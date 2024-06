SCANDALO SCOMMESSE in NBA! L’FBI ha ARRESTATO un uomo legato a Jontay Porter

L’FBI e i procuratori federali hanno arrestato e accusato un uomo di aver presumibilmente piazzato scommesse e di averle coordinate con l’ex giocatore dell’NBA, Jontay Porter, secondo la descrizione contenuta nei documenti di accusa.

Porter è stato espulso dalla lega all’inizio di quest’anno per aver scommesso sulle partite, aver passato informazioni agli scommettitori e aver dichiarato di essere malato per influenzare una scommessa, secondo i registri della lega NBA e una copia della denuncia penale, presentata martedì dai procuratori di Brooklyn.

L’FBI ha dichiarato che Long Phi Pham, alias “Bruce”, 38 anni, di Brooklyn, ha subito un arresto lunedì all’aeroporto JFK dopo aver presumibilmente prenotato un biglietto di sola andata per l’Australia dopo che gli investigatori federali avevano cercato di interrogarlo.

Martedì Pham si è presentato alla corte federale dove gli hanno ordinato la detenzione. È accusato di frode telematica. Secondo i procuratori federali, altre tre persone presumibilmente coinvolte nello schema rimangono a piede libero.

La denuncia penale contro Pham non identifica il giocatore NBA per nome, ma i documenti di accusa dicono che il giocatore accusato di scommesse ha giocato solo 4 minuti il 22 gennaio, con 3 rimbalzi e 1 assist – statistiche che corrispondono a quelle di Porter per quel giorno.

