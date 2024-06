GeVi Napoli pronta al secondo colpo USA: Frank Mason l’erede di Pullen?

Come riportato dal collega Malaguti di Sportando, la GeVi Napoli sembra aver individuato in Frank Mason il secondo americano per la prossima stagione.

34esima scelta al Draft Nba 2017, ha esordito in canotta Sacramento Kings registrando un discreto impiego per tre anni; poi la fugace parentesi ai Milwaukee Bucks prima dell’approdo in G-League, seguita da un’esperienza a Beirut e successivamente a Nancy, nella massima serie francese, in cui ha registrato 15.5 punti di media e 5.2 assist.

Mason è un play/guardia di 183 cm, vanta il riconoscimento di NCAA Player of the year nel 2017 ed MvP della G-League nel 2020.

Dopo Copeland, all’ombra del Vesuvio potrebbe giungere un secondo player straniero di importante spessore.

