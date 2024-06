Alla fine i Lakers hanno scelto JJ Redick come nuovo coach?

Da tempo si dice che JJ Redick sia uno dei principali candidati ad allenare i Los Angeles Lakers. E sembra che Redick diventerà probabilmente il prossimo allenatore della squadra, secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic e Stadium.

“I Los Angeles Lakers stanno puntando su JJ Redick come candidato principale per il prossimo allenatore della franchigia, secondo fonti della lega e del settore”, ha scritto Charania su X.

The Los Angeles Lakers are zeroing in on JJ Redick as the frontrunner for franchise’s next head coach, league and industry sources say.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 4, 2024