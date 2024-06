Nikola Jokic giocherà le Olimpiadi di Parigi 2024?

Terminata la stagione prima del previsto dopo l’eliminazione nei Playoff NBA, Nikola Jokic tornerà presto a prepararsi per le Olimpiadi di Parigi con la nazionale serba.

La superstar dei Denver Nuggets è stata infatti inserita da Svetislav Pesic nella lista dei 16 convocati per l’appuntamento più importante dell’estate, dove la Serbia si è qualificata dopo aver conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali FIBA 2023, perdendo in finale contro la Germania.

Bogdan Bogdanovic, Vasilije Micic, Nikola Jovic, Aleksej Pokusevski, Nikola Milutinov e altre superstar fanno parte della rosa allargata della nazionale serba per le Olimpiadi. Quattro giocatori saranno tagliati prima dell’inizio della competizione.

📢 Selektor Pešić odredio spisak kandidata za mušku "A" reprezentaciju 🇷🇸 Srbije na Olimpijskim igrama 🏀 🔗 https://t.co/HAueEswlAQ#TeamSerbia #Paris2024 pic.twitter.com/MYLLmaKutp — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) June 10, 2024

La Serbia di Nikola Jokic è una vera e propria armata con un’infinità di fenomeni pronti ad arrivare a medaglia alle Olimpiadi di Parigi. Non sarà semplice perché la concorrenza è spietata ma le potenzialità ci sono tutte. Tra le superstar NBA e quelle di EuroLega, difficilmente ci sono altre squadre che possono mettere insieme 16 nomi di questo tipo. Solo gli Stati Uniti d’America hanno potenzialmente un roster migliore di questo. Stiamo a vedere i 12 che coach Svetislav Pesic convocherà per le Olimpiadi che si svolgeranno quest’estate in Francia.

