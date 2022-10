Scontri sulle tribune: Peristeri-AEK Atene interrotta dopo 9 minuti

Caos in tribuna in occasione della partita di oggi tra Peristeri e AEK Atene, nel campionato greco. Tra le due tifoserie sono scoppiati degli scontri sugli spalti a gara in corso, dopo 9′ nel primo quarto. I tafferugli hanno costretto gli arbitri ad interrompere la partita, fermata sul 13-20 per l’AEK e poi ripresa solo dopo mezz’ora di stop.

Secondo la ricostruzione di BNSports, circa 2′ prima della fine del primo quarto il DJ del palazzetto avrebbe iniziato ad insultare i giocatori dell’AEK, che a quel punto si sarebbero diretti verso di lui. Il battibecco avrebbe poi portato gli ultras del Peristeri, limitati di solito ad una zona ben definita del palazzetto, a scavalcare le barriere e aggredire i tifosi avversari presenti. In particolare l’obiettivo sarebbe stato Epaminondas Zouzoulas, un tifoso dell’AEK ed ex agente amministrativo, presente con moglie e figlio all’arena.

Elias Koromilas, capo della terna arbitrale, ha subito ordinato la sospensione del match ma non è stato possibile evacuare l’arena per ragioni di sicurezza. Alla fine, come detto, la gara è ripresa dopo circa 30 minuti, con l’AEK che ha vinto 80-84 contro il Peristeri di coach Spanoulis. Nel corso del resto del match non si sono registrati altri disordini.