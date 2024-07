Scoprì Manu Ginobili e lo portò in Italia: addio a Gaetano Gebbia

La pallacanestro italiana dà l’estremo saluto a Gaetano Gebbia, storica figura del basket di Reggio Calabria. Il coach è deceduto nelle scorse ore all’età di 66 anni.

Per oltre un decennio vice alla Viola Reggio Calabria, Gebbia divenne head coach dei neroarancio nel 1996. Nei 5 anni sulla panchina di Reggio Calabria, portò in Italia tantissimi talenti grezzi, soprattutto dall’Argentina. La scoperta di giocatori come Manu Ginobili, Hugo Sconochini e Carlos Delfino è soprattutto merito suo.

Sulla panchina della Viola, Gaetano Gebbia fece in un paio di occasioni i Playoff di Serie A e nel 1999 riportò i calabresi nella massima serie. Nella sua carriera anche tanti anni da allenatore delle Nazionali giovanili, con l’Italia U16 e U20 dal 2001 al 2012. Fu inoltre nello staff dell’Italbasket ad EuroBasket 1997, chiuso dagli Azzurri al secondo posto, e all’edizione del 2001.