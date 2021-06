Seconda impresa consecutiva della Virtus Bologna, anche gara-2 al Forum è bianconera

A|X Armani Exchange Milano – Virtus Segafredo Bologna: 72-83

(21-16; 41-40; 59-58; 72-83)

Anche gara-2 ribalta pronostico e fattore campo: la Virtus vince ancora in trasferta grazie al 72-83 finale. Incredibile replica del primo atto della serie nel risultato, con la Segafredo che stavolta non strappa e conduce, ma resta sempre in scia di Milano. L’Olimpia ferita non morde come ci si aspetterebbe, ma dà vita ad una grande lotta su ogni pallone e tra sorpassi e contro-sorpassi si è arrivati negli ultimi due minuti con le squadre a contatto. Sono state due triple in fila di Markovic e Pajola (primi punti della partita di entrambi nel momento più caldo) a spezzare l’equilibrio e dare il là alla fuga decisiva emiliana.

Bologna torna così alla Segafredo Arena con tante convinzioni in più ed in vantaggio 2-0 nella serie, con un crescendo costante di questi playoff. Attenzione però all’orgoglio di Milano, con i ragazzi di Messina che incassato il doppio schiaffo casalingo, dovranno trovare in tutta la loro esperienza e talento la forza di reagire. L’A|X resta in corsa grazie al suo storico e si preannuncia una bellissima battaglia anche nelle prossime gare.

Tornando alla partita, Djordjevic parte di nuovo senza Belinelli e Teodosic in quintetto e ottiene subito una grande intensità difensiva. Milano risponde con Delaney e Shields a orchestrare il gioco, subito braccati. Così il primo vantaggio è bolognese con Ricci e Weems, in un primo quarto bloccato e con entrambe le aree intasate. Solo 6-9 dopo i primi 5′, avviando le rotazioni delle panchine. Entrano Punter e Rodriguez da una parte, Teodosic e Belinelli dall’altra: il duo biancorosso firma un 10-0 e l’Olimpia chiude avanti il primo quarto sul 21-16.

Bologna continua anche nel secondo quarto a creare molto, ma contemporaneamente a sprecare buoni tiri aperti. L’ A|X invece non riesce ad accendersi e a trovare ritmo offensivo, così quando Ricci e Gamble vengono innescati dalle magie di Teodosic la Segafredo pareggia e sorpassa. Al 15′ è 26-30 e serve la vena di LeDay per risollevare i padroni di casa. In due minuti l’ex-Zalgiris capovolge nuovamente l’inerzia con 10 punti filati, fino alla tripla assurda di Teodosic che fissa il 41-40 del 20′.

Dopo l’intervallo lungo la tripla immediata di Ricci firma il nuovo sorpasso ospite. L’Olimpia soffre nuovamente in attacco, tra povertà di idee e muro eretto da Bologna. La Virtus prende anche un doppio tecnico nella stessa azione (proteste di Djrodjevic e Weems), ma non paga dazio e resta sempre con un possesso di vantaggio. La grandissima difesa del pitturato milanese unita a qualche palla persa di troppo della Segafredo impedisce la fuga ospite, così quando si accende Punter Milano torna avanti. Teodosic e Alibegovic firmano il controsorpasso, fino ad una fiammata incredibile di Rodriguez che con 8 punti in un minuto firma il 59-58 del 30′.

Ad inizio ultimo quarto tocca ancora ad Alibegovic aprire le danze e firmare l’ennesimo sorpasso. La tensione sale e non segna nessuno per larghi tratti, quando è Teodosic con una tripla allucinante a segnare il 60-64 del 33′. Per i successivi 3 minuti gli unici punti messi a tabellone sono i 3 liberi di Delaney (2/2) e Shields (1/2), entrando negli ultimi minuti sul 63-64. Milano ha 3 azioni per superare, ma sbaglia e sul ribaltamento sono Markovic e Pajola a trovare due triple in sequenza pesantissime. Il doppio colpo taglia le gambe ai meneghini, che non riescono a trovare il fondo della retina nemmeno in uscita dal timeout con sfuriata annessa di Messina. Ancora i liberi di Delaney muovono Milano, prima della tripla frontale di Teodosic che fissa il +10 a 1 minuto e mezzo dalla sirena. Shields trova il primo canestro dal campo dell’ultimo periodo e tiene in vita l’ A|X, Teodosic commette il quinto fallo e regala un ultimo brivido, ma il divario è ormai incolmabile. Alla sirena finale è 72-83.

A|X Armani Exchange Milano: Punter 12, Hines 4, LeDay 11, Rodriguez 12, Moraschini 0, Datome 6, Delaney 10, Biligha 0, Brooks 0, Shields 16.

All. Messina

Virtus Segafredo Bologna: Hunter 4, Weems 11, Pajola 5, Markovic 3, Abass 0, Alibegovic 7, Teodosic 21, Belinelli 13, Gamble 4, Ricci 15.

All. Djordjevic

📋 Doppia laurea in Economia (Marketing e Management + Direzione d’Impresa e Comunicazione), con la passione per la palla a spicchi ed un obiettivo: coniugare sport e business, per rendere il mondo un posto migliore grazie ai valori della competizione.

📍 Bologna 🚅 Torino