Semi Ojeleye alla Virtus Bologna: lo annuncia il giocatore

Semi Ojeleye sarà un nuovo giocatore della Virtus Bologna. L’ala americana con passaporto nigeriano arriva direttamente dalla NBA, dove nelle ultime stagioni ha indossato le maglie di Boston Celtics, Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers. In totale Ojeleye ha collezionato 284 partite in NBA con 3.4 punti e 2.2 rimbalzi di media, dopo essere stato 37° scelta al Draft 2017.

L’annuncio del suo passaggio alla Virtus è arrivato da Ojeleye stesso via Twitter: “Il viaggio continua! Prossima fermata: Italia”, accompagnato dall’hashtag #virtus.

The journey continues! Next stop. Italy 🇮🇹 Jesus, keep walking with me! #virtus

— Semi Ojeleye (@semi) July 28, 2022