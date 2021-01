Serata in ufficio per la Virtus Bologna, Buducnost massacrato alla Segafredo Arena

Virtus Segafredo Bologna – Buducnost Voli Podgorica: 87-65

(26-14; 48-28; 68-47; 87-65)

Tranquilla notte europea per la Virtus, che abbatte il Buducnost per 87-65. Partita senza storia alla Segafredo Arena, dove i padroni di casa reagiscono alla grande all’ultimo svarione in campionato contro Brescia: aggressivi fin dalla palla a due, i ragazzi di Djordjevic rendono facile una gara sulla carta non semplice. I montenegrini dal canto loro non riescono mai ad entrare in gara, sbagliando tanto al tiro e venendo sommersi dall’intensità bolognese. La Segafredo così può mostrare il proprio volto cannibale di questa Eurocup, trovando un’altra vittoria che la proietta verso le Top16 e allontana la squadra di Della Valle anche in vista del doppio confronto, con un margine rassicurante di 22 punti.

Tornando alla partita, è la Virtus a scattare meglio dai blocchi. Al contrario di quanto eseguito nelle ultime uscite, la Segafredo approccia il match subito aggressiva e grazie al 3/3 dalla lunga distanza abbinato ai 6 assist di squadra si prende il primo vantaggio. Lo strappo poi prosegue, grazie ad una difesa subito in palla che consente di andare al primo mini-riposo sul 26-14.

Al rientro in campo il Buducnost continua ad intestardirsi nel cercare il tiro dalla lunga distanza (3/16 dopo 13′) e Bologna può allungare fino al +18. Djordjevic comincia a concedere ampio riposo ai suoi big, i padroni di casa concedono maggiormente al rimbalzo offensivo e con Reed il Buducnost rosicchia il margine. Il doppio tecnico ad Ejim però rimanda gli ospiti nel tunnel e una nuova fiammata emiliana fissa il 48-28 del 20′.

L’intervallo lungo raffredda le mani dei bianconeri e al rientro sul parquet il Buducnost trova la reazione, con Della Valle e Cobbs protagonisti. Il nuovo -13 è effimero però, perchè basta l’impatto di Gamble per riportare Bologna in controllo: al 30′ è 68-47.

Con i buoi ormai scappati, l’ultimo quarto stranamente non si trasforma nel classico garbage time. La Virtus per prima continua a cavalcare i titolari, per mantenere l’ampio vantaggio, mentre i montenegrini provano ad entrare tardivamente in partita. Così anche l’ultima frazione vive un basket frizzante, ma senza nuovi sussulti per l’economia del match: Bologna conduce in porto l’ennesima vittoria europea casalinga grazie all’87-65 finale.

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori 3, Abass 4, Alibegovic 10, Markovic 0, Ricci 11, Adams 6, Belinelli 21, Hunter 13, Weems 10, Teodosic 8, Gamble 2.

All. Djordjevic

Buducnost Voli Podgorica: Cobbs 15, Ivanovic 5, Ejim 5, Sehovic 2, Nikolic D. 3, Apic 1, Mitrovic 3, Della Valle 12, Nikolic Z. 2, Popovic 7, Reed 4, Zugic 6.

All. Mijovic

📋 Doppia laurea in Economia (Marketing e Management + Direzione d’Impresa e Comunicazione), con la passione per la palla a spicchi ed un obiettivo: coniugare sport e business, per rendere il mondo un posto migliore grazie ai valori della competizione.

📍 Bologna 🚅 Torino