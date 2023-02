Serata nera per l’infermeria di Milano: out Datome e Biligha

L’Olimpia Milano ieri sera ha vinto, ma a quale prezzo? Certo, contro il Panathinaikos è arrivato il terzo successo consecutivo in EuroLega, che aiuta a dimenticare la sconfitta contro Brescia in Coppa Italia. Ma i biancorossi hanno perso sia Luigi Datome che Paul Biligha, quest’ultimo mentre era impegnato con l’Italbasket, nella stessa serata.

Datome ha subito una distorsione alla caviglia nel primo tempo della gara contro il Pana, nelle prossime ore farà degli esami per valutarne l’entità. Biligha si è invece infortunato al ginocchio in Italia-Ucraina, giocata quasi in contemporanea. Il centro azzurro è stato autorizzato a lasciare il raduno dell’Italbasket e nelle prossime ore farà anche lui gli esami del caso.

La situazione infortuni in casa Olimpia è abbastanza seria al momento: questi ultimi due giocatori si aggiungono infatti a Kevin Pangos, Tommaso Baldasso, Devon Hall e Shavon Shields. Quest’ultimo sembrerebbe sulla via del rientro, salvo eventuali ricadute.

Foto: Olimpia Milano