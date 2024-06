Il Real Madrid dovrebbe ingaggiare l’ex big man dell’NBA, Serge Ibaka. Secondo quanto riportato da Encestando, Serge Ibaka e il Real Madrid hanno trovato un accordo per il ritorno del giocatore al club spagnolo dopo il 2011 e il lockout dell’NBA.

La scorsa estate Ibaka è tornato in Europa e si è unito al Bayern Monaco dopo 14 anni di carriera in NBA con squadre come gli Oklahoma City Thunder, i Toronto Raptors, i Los Angeles Clippers e, da ultimo, i Milwaukee Bucks. Il 34enne spagnolo-congolese è stato uno dei protagonisti del titolo 2019 dei Raptors ed è stato nominato All-Defensive Team dal 2012 al 2014. Ibaka ha anche guidato la NBA nelle stoppate nel 2012 e nel 2013. Nel 2023-24, Ibaka ha guidato il Bayern Monaco per punti, rimbalzi e stoppate in EuroLeague con 12,6, 6,8 e 1,2 rispettivamente.

Il lungo, che attualmente sta disputando le finali del campionato tedesco con il Bayern, sostituirà il centro Vincent Poirier nel roster del Real Madrid. Quest’ultimo è stato segnalato come in procinto di passare alla squadra turca dell’Anadolu Efes.

Stiamo a vedere se davvero ci sarà questo trasferimento ma ci sentiamo di dire di sì, considerando il passaporto spagnolo dell’ex NBA.

Leggi anche: Donovan Clingan, tutti vogliono “l’italiano” al Draft: sarà 1a scelta?