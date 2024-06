TRAPANI È IN SERIE A! Imbrò decisivo nel finale, Antonini festeggia la promozione

La Fortitudo Bologna si è battuta con onore anche in Gara-4, nonostante l’assenza di Pietro Aradori che in questa serie non ha praticamente mai giocato, ma è la Trapani Shark di Valerio Antonini a vincere e a conquistare la promozione in Serie A. I siciliani escono vittoriosi dal PalaDozza per 58-64, al termine di un match combattutissimo.

Bologna sembrava aver alzato bandiera bianca quando, a meno di 4′ dalla fine, si era ritrovata a -7. Trapani, trascinata fino a quel momento da Amar Alibegovic (25 punti), si è però fatta rapidamente recuperare dalla coppia Freeman-Bolpin, che hanno ricucito lo svantaggio fino al pareggio sul 55-55. Due liberi di Marini hanno riportato avanti gli ospiti, ma soprattutto Matteo Imbrò con una tripla incredibile da 9 metri ha messo 5 punti tra le due squadre. Gli errori della Fortitudo al tiro e i liberi dello stesso Imbrò e di Marini nel finale hanno fatto il resto.

Al suono della sirena è potuta esplodere la gioia di Trapani e del patron Antonini, presente a bordocampo a differenza di Gara-3. Per la squadra siciliana è la prima promozione in Serie A dal 1992. La Fortitudo termina la stagione a testa altissima, applaudita da tutto il PalaDozza per lo sforzo che stava per portare la serie alla “bella” in terra trapanese.