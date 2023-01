Ieri sera ci sono state tantissime polemiche durante il match tra Virtus Segafredo Bologna e Olympiacos Pireo. Dopo la gara ha parlato in conferenza stampa coach Sergio Scariolo degli enormi errori arbitrali:

“L’Olympiacos è una grande squadra, con top player europei e una mentalità solida. Sono però davvero orgoglioso del carattere dei miei giocatori: abbiamo perso ma hanno mostrato orgoglio e carattere, anche quando erano sotto nel punteggio. Allenatori e giocatori possono sbagliare ma non mi ricordo, in base alla mia esperienza, così tanti errori degli arbitri in un ultimo minuto di partita. Non ho niente da dire sul carattere della mia squadra, ovviamente hanno fatto errori ma hanno dato tutto”.

“L’espulsione di Teodosic? Milos è Milos, lo prendiamo per le grandi cose che fa e lo prendiamo quando si innervosisce un po’, non possiamo e non vogliamo cambiarlo, lo prendiamo così com’è. Stasera è dura da digerire: una brutta serie di numerose coincidenze nel finale di partita. Siamo dei debuttanti, dobbiamo sapere mandare giù. Stasera abbiamo preso più rimbalzi, abbiamo fatto più assist, ci sono molte cose positive: alcuni giocatori hanno dato diversi segnali positivi. Ci sarebbe piaciuto uscire con un sorriso pieno ma ci sono motivi per considerare positiva questa serata”.

Fonte e immagine in evidenza: ufficio stampa Virtus Bologna