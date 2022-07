Serie A, abbiamo già l’MVP 2022-2023: a nominarlo è Amedeo Della Valle

Amedeo Della Valle ha vinto il premio di MVP di Serie A nella stagione 2021-2022. Si tratta del secondo italiano di seguito a vincere questo premio dopo che Stefano Tonut aveva fatto lo stesso con la Reyer Venezia nel 2020-2021.

Mentre Della Valle sta cercando una destinazione che gli permetta di giocare l’EuroLega, su Twitter si è sbilanciato su chi vincerà il prossimo premio di Most Valuable Player 2022-2023: Diego Flaccadori.

Flaccadori Mvp 2022/2023 — Amedeo Della Valle (@AmeDV8) July 14, 2022

Tra l’altro, non l’ha detto in un’intervista o comunque su domanda. Amedeo Della Valle è talmente convinto di questo suo pensiero che si è svegliato giovedì 14 luglio, è andato su Twitter e l’ha scritto. Diciamo che si tratta di un’investitura molto importante e ora “Dieghito” non può far altro che vincerlo.

Sapete quand’è stata l’ultima volta che per 3 stagioni di fila ci fossero 3 MVP italiani in Serie A? Mai. Dal 2003 al 2005 ci sono stati 3 MVP italiani ma 2 volte il premio è stato messo in bacheca da Massimo Bulleri e una da Gianluca Basile. Sarebbe la prima volta che 3 italiani di fila vincono 3 MVP consecutivi. Tra l’altro dobbiamo dire che è un bellissimo trend perché, post Buller 2005, l’MVP – esclusi Tonut e Della Valle – era stato vinto solo da solo due atleti nostrani: Danilo Gallinari e Luigi Datome.

