Serie A, Andrea Cinciarini potrebbe essere il colpo finale di mercato

Andrea Cinciarini è ancora sotto contratto con l’UNAHOTELS Reggio Emilia ma potrebbe presto trovare una nuova sistemazione in Serie A.

Dopo aver rifiutato l’importante offerta di Trapani, il Cincia ha avuto un po’ di abboccamenti ma nulla di concreto qua e là e non sa ancora dove giocherà nella prossima stagione, probabilmente la sua ultima in Lega Basket.

Nelle ultime ore però è uscita un’ipotesi in Serie A per Andrea Cinciarini: Napoli. I campani hanno dovuto rifare il roster da zero e stanno ancora cercando un playmaker titolare da mettere in cabina di regia e una guardia. Al momento i due esterni attenzionati sono Cinciarini, appunto, e Xavier Moon, che ha una ricchissima offerta dalla Cina e sarebbe molto intenzionato ad accettarla.

Per Cinciarini a Napoli però ci sarebbe un problema: la distanza da Milano. L’ex Olimpia e Cantù vorrebbe continuare la sua carriera in zona Lombardia per stare vicino alla sua famiglia, con la moglie Alessia che lavora a Milano, e perciò si tratterebbe di una sacrificio fare avanti e indietro da Napoli.

Stiamo a vedere se, qualora si dovesse concretizzare quest’idea di mercato, davvero il Cincia deciderà di superare lo scoglio “distanza” e si trasferirà nella bellissima Campania.

