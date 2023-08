Torneo dell’Acropoli: non vincono MAI! L’Italia batte in rimonta la Serbia

Serbia – Italia

(31-19; 15-25; 23-26; 18-19)

Grande vittoria dell’Italia, che è stata anche sotto di 6 possessi durante il primo periodo contro la Serbia. Gli Azzurri sono stati bravissimi a soffrire e soprattutto sono stati eccellenti nell’avere fiducia nei propri mezzi, guidati dalla spregiudicatezza di Matteo Spagnolo, complessivamente il migliore della banda di Pozzecco.

1° quarto

Il primo quarto è una mattanza in favore dei balcanici, che ci fanno malissimo con delle percentuali irreali, guidati da Nikola Jovic, non Jokic, ma sempre NBA è, anche se non forte quanto il centro dei Denver Nuggets. Gli Azzurri toccano anche il -16 ma l’ingresso di Matteo Spagnolo sveglia gli Azzurri che chiudono al primo intervallo obbligatorio sotto di 4 possessi pieni, 31 a 19.

2° quarto

Nel secondo periodo è totalmente un’altra Italia e totalmente un’altra Serbia. Il classe 2003 che ha appena firmato con l’ALBA Berlino si carica sulle spalle i compagni e, grazie alla difesa, alle triple di Luca Severini e alla prepotenza fisica di Momo Diouf, riusciamo a tornare a contatto. Spissu alla fine aveva anche la possibile palla del vantaggio ma la perde a metà campo e Avramovic appoggia al ferro il +3, 47 a 44.

3° quarto

Al ritorno dagli spogliatoi c’è davvero molto equilibrio. Per l’Italia finalmente entra in partita Simone Fontecchio. Il classe 1995 degli Utah Jazz mette un paio di canestri interessanti ma è sempre l’ex Dolomiti Energia Trentino il leader della squadra di coach Gianmarco Pozzecco. All’ultimo intervallo obbligatorio della contesa le due compagini sono in parità a quota 70 con Spagnolo che è già a 12.

4° quarto

Nel quarto quarto non si segna tantissimo ma l’Italia è più in ritmo della Serbia e Spissu mette a segno la tripla del +6, 88 a 82 a circa 12o secondi dal termine. Come a Berlino. La Serbia cerca di metterla sul fisico, Nicolò Melli esce per 5 falli ma gli Azzurri sono bravissimi a soffrire e riescono a portare a casa la prima vittoria in questo Torneo dell’Acropoli. L’Italia batte la Serbia 89 a 88.

Tabellini

Serbia: Petrusev NE, Jovic N. 18, Bogdanovic 14, Marinkovic 12, Radanov NE, Dobric 8, Ristic 6, Guduric 11, Jovic S. NE, Nedovic 0, Davidovac NE, Simanic 1, Avramovic 8, Milutinov 10. All. Svetislav Pesic.

Italia: Spissu 6, Tonut 5, Melli 6, Fontecchio 13, Ricci 9, Spagnolo 12, Caruso NE, Polonara 11, Diouf 5, Severini 9, Procida 7, Woldetensae NE, Pajola 2, Datome 4. All. Gianmarco Pozzecco.

