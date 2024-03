Serie A, quasi 10mila€ di multe in 1 turno: più della metà a Scafati e inibizione per Longobardi

Lo scorso weekend è stato parecchio turbolento in Serie A poiché, tra tutte le squadre, abbiamo sfiorato i 10mila € di multe, con la sola Scafati che ne ha presi 5mila e l’inibizione per 21 giorni del proprio presidente, Aniello Longobardi.

Qui di seguito tutte le multe di Serie A dell’ultima giornata:

UNAHOTELS REGGIO EMILIA.

Ammenda di Euro 733,00 per offese, collettive e sporadiche, nei confronti degli arbitri e per lancio di due oggetti non contundenti, senza colpire (due palline di carta) [art. 27,4a RG rec.,art. 24,4 RG,art. 27,6bc RG rec.]

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO.

Ammenda di Euro 733,00 per offese, collettive e sporadiche, nei confronti degli arbitri e per lancio di un oggetto non contundente, senza colpire (una pallina di carta) [art. 27,4a RG rec.,art. 24,4 RG,art. 27,6bc RGrec.,art. 24,4 RG]

NUTRIBULLET TREVISO.

Ammenda di Euro 1.333,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]

HAPPYCASA BRINDISI.

Ammenda di Euro 1.466,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri e per lancio di un fumogeno al di fuori del campo di gioco che provocava la temporanea sospensione della gara per 3′ nel 3° Quarto [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG,art. 27,13a RG]

GIVOVA SCAFATI.

Ammenda di Euro 4.000,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri e per lancio di sputi che colpivano gli arbitri e l’operatore dell’IRS durante una visione [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG,art. 27,9bc RG rec.,art. 24,2b RG]

GIVOVA SCAFATI.

Ammenda di Euro 1.000,00 per presenza di persone non autorizzate all’interno degli spogliatoi [art. 38,1g RG rec.]

GIVOVA SCAFATI. Sig. Longobardi Aniello (Soc. Scafati)

Inibizione per giorni 21, fino al 7 aprile 2024, per comportamento intimidatorio nei confronti di un dirigente avversario nell’intervallo della gara [art.33,3/1c RG]

Fonte: ufficio stampa FIP

Leggi anche: Andrea Trinchieri: “Hackett, Pajola e Cordinier come Nesta e Maldini, e Belinelli…”