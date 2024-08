Serie A, RECORD di stipendi! Quanti team spenderanno almeno 2 MILIONI e da quando non accadeva?

La Serie A di basket negli ultimi 15 anni ha vissuto momenti molto negativi ma a parte dal pre-Pandemia a oggi la situazione è cambiata perché l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna sono tornate a investire molto di più e anche altre squadre l’hanno fatto.

Quest’anno saranno 6 le squadre che spenderanno più di 2 milioni netti in stipendi per pagare i giocatori, secondo La Prealpina, e ciò non accadeva da almeno 15 anni, quando Siena, Milano, Virtus Bologna, Roma, Fortitudo e Treviso spendevano in maniera importante, con un campionato super competitivo.

Anche in questa stagione ci saranno 6 squadre che metteranno sul piatto almeno 2 milioni per gli stipendi. 2 le abbiamo già citate, ovvero Milano e Virtus Bologna, poi Tortona, Brescia, Venezia, che supererà addirittura i 3, e la neopromossa Trapani, a dimostrazione della voglia di essere una delle forze di questo campionato di Serie A.

Secondo la stima de La Prealpina, l’Olimpia si aggirerà intorno ai 15 mentre le VuNere si fermeranno più o meno a 5 milioni. Naturalmente stiamo parlando di stipendi netti poiché il lordo varia a seconda di diversi fattori, visto che alcuni giocatori, per esempio, godranno del Decreto Crescita anche 2024-2025, avendo firmato contratti pluriennali la scorsa estate, tipo Nikola Mirotic o Tornik’e Shengelia.

Migliorano anche Reggio Emilia, Trieste, Sassari e Varese, che supera il milione, cosa che non accadeva dal 2016-2017, stagione in cui si videro con la maglia biancorossa giocatori del calibro di OD Anosike, Dominique Johnson, Eric Maynor, Norvel Pelle, poi finito in NBA, Kristjan Kangur, Christian Eyenga e Aleksa Avramovic, giocatore che si sta ben distinguendo alle Olimpiadi di Parigi con la Serbia.

