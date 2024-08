Francia, duro botta e risposta tra Collet e Fournier dopo la disfatta contro la Germania

La Francia finora è stata un grande punto interrogativo di queste Olimpiadi: se non fosse stato per il gioco da 4 punti di Strazel che ha mandato la partita contro il Giappone all’OT, i Bleus avrebbero seriamente rischiato l’eliminazione nel girone. Alla fine i padroni di casa hanno vinto contro Brasile e Giappone, mentre ieri hanno preso un’imbarcata contro la Germania di Wagner e Schroder. Dopo il match, dominato da teutonici, Evan Fournier non ha trattenuto la frustrazione e ha fatto una critica indiretta al coaching staff, capeggiato dal CT Vincent Collet.

“Al giorno d’oggi la migliore difesa è l’attacco. Non è più il basket degli anni ’90 o 2000, quando potevi difendere a metà campo. L’attacco è essenziale, come l’equilibrio e il gioco in transizione. Specialmente quando affronti una squadra così forte in transizione come la Germania” ha detto Fournier a L’Equipe.

Parole per nulla apprezzate dal suo allenatore. Collet, interpellato su quanto detto dal giocatore, ha risposto: “Evan Fournier non è il gruppo. È Even Fournier. È stato responsabile di una dichiarazione deplorevole e inaccettabile”.

Insomma se la Francia non sembra una squadra solida in campo, non pare esserlo nemmeno nello spogliatoio. Collet siede sulla panchina della Nazionale dal 2009, con i Bleus ha vinto un argento olimpico a Tokyo e due bronzi mondiali, oltre ad EuroBasket 2013. Forse troppo poco per quella che in molti considerano la squadra più forte, sulla carta, dopo Team USA.

Foto: FIBA