Quella di Kevin Garnett, nelle scorse ore, è stata una delle reazioni più rumorose al gesto di Kyrie Irving al termine di Gara-4. Prima di venire colpito da una bottiglietta lanciata da un tifoso di Boston, poi arrestato e bannato a vita dalle partite, Irving aveva calpestato di proposito il logo dei Celtics a metàcampo. Il comportamento del giocatore dei Nets, fischiato per tutto il corso delle 2 partite al TD Garden, ha suscitato diverse polemiche.

KG, bandiera di Boston, si era schierato apertamente contro questo gesto e lo stesso aveva fatto Glen “Big Baby” Davis, membro della squadra che vinse il titolo nel 2008. Sui social però è arrivata una critica a Garnett, da parte di Richard Jefferson. L’ex giocatore di Nets, Mavericks e Cavaliers ha voluto sottolineare l’ipocrisia delle parole di Garnett, che in carriera secondo lui avrebbe “fatto molto di peggio che calpestare un logo”.

Kevin Garnett ha cose MOLTO più irrispettose in campo di quanto abbia fatto Kyrie. Non voglio sentire tutto questo casino. Ha sorpassato il limite tante volte… Tane volte. Ho visto, ho sentito e ne ho sentito parlare.

Seen it, heard it, heard about it!

— Richard Jefferson (@Rjeff24) June 1, 2021