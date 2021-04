Sfida ad alta quota tra Parks e Johnson: Napoli la spunta nel finale

GeVi Napoli – Apu OWW Udine 71-63

(22-13; 9-9; 19-13; 21-28)

Tanti gli errori al tiro per entrambe le squadre nei primi 2 minuti di gioco. Napoli riesce a prendersi un vantaggio di 4 punti, ma Udine si fa trovare pronta e risponde con due canestri da 3 punti di Johnson.

I padroni di casa in attacco riescono a rendersi pericolosi e con 5 punti consecutivi di Mayo viene innescato un parziale di 13-2 negli ultimi minuti del quarto. Udine fatica a sbloccarsi in attacco e Napoli ne approfitta fissando il punteggio sul 24-13. Pellegrino trova due punti per i bianconeri, a cui si sommano i due realizzati da Foulland.

Nel secondo quarto prevalgono principalmente le difese delle due squadre, perché dopo quasi 7 minuti di gioco nel secondo quarto il parziale è di 4 a 4.

Udine risponde con 5 punti della coppia Antonutti-Amato dopo i 5 punti di Napoli e chiude sul +9 all’intervallo.

Gli ospiti provano a rientrare in partita con le triple di Antonutti e Amato, ed è lo stesso capitano bianconero a firmare il -4. Parks interrompe il parziale avversario con un canestro da tre, mentre Mayo ruba il pallone e riporta a sul 41 a 32 Napoli. Zerini e Parks allungano il parziale di 11-0: coach Boniciolli si fa fischiare un fallo tecnico e Udine sprofonda fino al -16 con i tiri dalla lunetta. Parks firma il nuovo +15 dopo la tripla di Johnson e 6 punti consecutivi di Monaldi valgono il 61 a 46. Udine alza il ritmo in difesa e recupera qualche pallone: Amato e Johnson sono gli ultimi ad arrendersi tra i bianconeri e dopo i loro canestri da tre è Foulland con un gancio mancino a siglare il -5. In un finale punto a punto Foulland fa 1/4 ai liberi sprecando la possibilità di completare la rimonta e allora prima Mayo con un canestro da tre e in un secondo momento Parks con una schiacciata chiudono la gara.

Tabellini

Udine: Johnson 25, Deangeli 2, Amato 11, Schina, Antonutti 8, Mobio, Foulland 9, Giuri 3, Nobile, Pellegrino 2, Italiano 3. All. Matteo Boniciolli

Napoli: Zerini 2, Iannuzzi 2, Parks 26, Sandri 2, Marini 2, Mayo 18, Uglietti 2, Lombardi 4, Monaldi 13, Klacar n.e. All. Pino Sacripani

