TAFFERUGLI a Valencia: tifosi del Partizan MANGANELLATI dalla polizia locale

Il Partizan Belgrado ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in EuroLega dopo aver sconfitto il Valencia sul loro campo. Dopo la partita, la squadra spagnola ha rilasciato una dichiarazione sul comportamento dei tifosi ospiti.

Circa 400 tifosi del Partizan erano presenti alla partita e hanno sostenuto attivamente la loro squadra del cuore. Tuttavia, hanno causato un incidente con la polizia locale dopo non aver collaborato con la sicurezza dell’arena.

I tifosi ospiti hanno occupato i posti non loro. Si sono radunati tutti nel ponte superiore de La Fonteta. È stato necessario l’intervento della polizia nazionale ed è iniziato un confronto tra le opposte tifoserie. I video dell’alterco mostrano diversi agenti di polizia che picchiano i tifosi con i manganelli.

In seguito all’incidente, un numero significativo di agenti di sicurezza privata e di polizia è stato sempre presente vicino ai tifosi del Partizan. In seguito ai fatti, il Valencia Basket ha rilasciato una dichiarazione pubblica:

Il Valencia Basket vuole scusarsi con i propri tifosi, in particolare con quelli che si trovavano vicino al settore 218, per i fatti accaduti da parte dei tifosi del Partizan, che hanno occupato posti non loro e hanno mostrato un comportamento incivile, costringendo l’intervento delle forze di sicurezza e la decisione di trasferire i tifosi taronja. Il Club si impegnerà affinché una situazione simile non si ripeta mai più.

