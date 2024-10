Simone Fontecchio è partito in quintetto alla prima partita di preseason

Ieri notte è iniziata la preseason dei Detroit Pistons, tra l’altro con una dominante vittoria 120-87 sui Milwaukee Bucks (privi di Giannis e Middleton). È stato il momento per rivedere Simone Fontecchio in campo per la prima volta dallo scorso 17 marzo, poi un infortunio aveva messo KO l’azzurro impedendogli anche di prendere parte al Preolimpico con l’Italbasket. Era quindi importante capire quanto spazio avrebbe avuto Fontecchio e in che stato di forma sia attualmente.

Detroit ha tra l’altro cambiato allenatore in estate, piuttosto improvvisamente, e al posto di Monty Williams è stato assunto JB Bickerstaff. Fontecchio è però partito comunque in quintetto contro Milwaukee, giocando 24′ e chiudendo con 9 punti e 5 rimbalzi, tirando 2/8 dal campo. L’azzurro si è tolto un po’ di ruggine di dosso e per minutaggio è stato secondo solo a Ronald Holland II e Cade Cunningham. Di certo sullo spazio avuto da Fontecchio ha influito anche l’assenza di Tobias Harris, principale aggiunta dei Pistons nella free agency, tenuto a riposo da coach Bickerstaff. Quando anche Harris sarà a disposizione sarà più facile avere un’idea delle gerarchie di Detroit in vista della prossima stagione, visto che sarà proprio con lui che Simone Fontecchio si contenderà i minuti.