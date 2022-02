Shane Larkin smentisce tutto: “Non ho firmato con il Real Madrid!”

Nella giornata di ieri il Mundo Deportivo aveva sganciato la bomba dell’accordo tra Shane Larkin e il Real Madrid per l’offseason ma il giocatore dei turchi ha voluto subito precisare le cose su Instagram:

“Non so da dove provenga quella notizia o perché sia stata pubblicata, ma è completamente falsa. Non sono d’accordo né ho avuto contatti con nessuna squadra sulla prossima stagione. Sono concentrato sul finire quest’anno in maniera importante con l’Efes. Domani [oggi n.d.r.] abbiamo la partita di EuroLega”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurohoops.net (@eurohoops_official)

Il quotidiano madrileno ha scritto che l’affare è ben avviato e le parti sono vicine però non ha detto che è tutto fatto. Al momento, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Shane Larkin è più vicino al Real Madrid che a una permanenza all’Anadolu Efes Istanbul.

Bisogna capire se queste frase scritte in una storia Instagram dal fenomeno americano sono una smentita di facciata o la realtà. Spesso abbiamo letto frasi di questo tipo, nel basket come nel calcio, e poi le trattative che erano state anticipate, si sono verificate.

Stiamo a vedere come evolveranno le situazioni. Di certo possiamo dire che Larkin non mollerà un centimetro finché giocherà con la squadra della capitale della Turchia e proverà a fare il bis in EuroLega con Ergin Ataman in panchina.

Leggi anche: I Lakers non hanno scambiato Westbrook perché credono ancora in lui