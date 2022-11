I Sacramento Kings hanno avuto un inizio di stagione difficile poiché hanno perso le prime quattro partite di regular season. Ma da allora sono 6-2 e sembrava una squadra completamente diversa. Sono guidati naturalmente da Domantas Sabonis, che hanno ottenuto via trade a metà della scorsa stagione. Il lituano ha dimostrato di essere uno dei migliori lunghi dell’attuale NBA negli ultimi due anni. La partita di questa notte di Sabonis ha lasciato a bocca aperta anche Shaq O’Neal durante l’intervallo della partita contro i Brooklyn Nets.

Shaq, mentre stava analizzando alcuni highlights del match di Sabonis, ha coniato un nuovo e straordinario soprannome per lui. Ha iniziato a chiamarlo la “lasagna lituana”. La lasagna ha un numero di ingredienti che sono stratificati insieme. Forse è questo il motivo per il quale ha associato un piatto della tradizione italiana al figlio di Arvydas.

Shaq referred to Domas' post moves as "Lithuanian Lasagna" 🤣 pic.twitter.com/nQMNgjq1jx — Kings on NBCS (@NBCSKings) November 16, 2022

Sabonis è conosciuto come un centro tuttofare. Sa gestire il pallone con un ottimo ball handling, è un passatore fenomenale e la sua efficienza è fuori classifica. Ha tirato tra il 51 e il 59 % dal campo in ciascuna delle ultime sette stagioni. Sabonis è anche uno dei migliori rimbalzisti della NBA. In questa stagione è al settimo posto in campionato con 11,3 rimbalzi ad allacciata di scarpe.

