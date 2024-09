Shaq è SICURISSIMO: “Team USA non vincerà l’oro alle Olimpiadi del 2028 perché…”

Gli Stati Uniti hanno sofferto per vincere l’oro a Parigi 2024. La squadra, composta da un roster invidiabile e storico, pieno di talento, ha battuto la Francia (95-91), dovendo ricorrere alla sua versione migliore per vincere il titolo. Shaq O’Neal crede che Team USA non vincerà però le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Dopo essersi lasciata alle spalle la Serbia in una frenetica semifinale, la squadra guidata da LeBron, Curry e Durant ha dovuto tirare fuori il suo miglior basket per mantenere il trono olimpico. Trono a cui, dimostrando la propria superiorità, non rinunciano da Atene 2004.

“Sono sicuro che gli Stati Uniti non vinceranno l’oro ai Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles”. Il 52enne ha poi spiegato il suo ragionamento: “LeBron James non giocherà più, così come Kevin Durant e Steph Curry. Probabilmente non ci sarà più nemmeno Joel Embiid. Allora la supremazia sarà finita”, ha dichiarato Shaq O’Neal sul Team USA alle prossime Olimpiadi. “Le squadre europee sono davvero buone: Croazia, Serbia, persino la Germania. Si può vincere l’oro nel 2028”.

Stiamo a vedere se tra 4 anni la situazione sarà diversa e se la nuova generazione di fenomeno americani riuscirà a sopperire al ritiro della vecchie guardia.

Fonte: Dirk Schlickmann di Sport Bild

