Shaquille O’Neal ha raccontato la sua pessima esperienza con Tinder

Sembra che la leggenda dei Los Angeles Lakers, Shaquille O’Neal, non utilizzerà le app di appuntamenti a breve. Nella sua recente apparizione sul podcast Full Send, Shaquille O’Neal ha parlato della sua esilarante esperienza con Tinder e del perché pensa che Instagram sia la “migliore app di appuntamenti che esista sul mercato”.

“Instagram è la migliore app per appuntamenti. Anzitutto perché è gratis. Ho sentito il mio buon amico Gary V dire che molto tempo fa: ‘La gente là fuori paga soldi per queste app di appuntamenti, Instagram e TikTok sono il modo migliore per incontrare ragazze’ “.

“Ho provato a utilizzare Tinder, ma non credevano che fossi io. Quando è uscito Tinder per la prima volta, mi sono iscritto e dicevo loro ‘ci vediamo qui’. Loro mi rispondevano stizzite ‘Non ti conosco, non sei Shaq. Shaq non lo farebbe mai’. Io ero davvero scioccato e allora rispondevo ‘Chiamami, chiamami! Questo è il mio numero.’ E loro dicevano ‘Questo non è Shaq, Shaq non sarebbe mai qui.’ ”