Shaquille O’Neal parla della possibile partnership con LeBron per una franchigia a Las Vegas

Da quando si è ritirato dall’NBA più di dieci anni fa, l’ex leggendario centro dei Los Angeles Lakers. Shaquille O’Neal, si è affermato come una sorta di magnate nel mondo degli affari, un po’ quanto capito a LeBron James ma da giocatore. E ora il tre volte campione dei Lakers sta cercando di espandere i suoi orizzonti alla proprietà dell’NBA.

O’Neal ha recentemente parlato del suo interesse a possedere una potenziale franchigia NBA nel caso in cui quest’ultima si espandesse in una città come Las Vegas, e se Shaquille O’Neal sarebbe interessato a collaborare con l’attuale stella dei Lakers, LeBron James, che ha anche un bel po’ di soldi da spendere.

“Se mai una squadra NBA dovesse venire qui a Las Vegas, mi piacerebbe sicuramente essere coinvolto”, ha detto O’Neal, secondo Arash Markazi di The Messenger. “Con LeBron, senza LeBron, voglio solo essere coinvolto”.

O’Neal ha anche parlato in modo più specifico del ruolo che gli piacerebbe svolgere in un’eventuale proprietà, indicando anche se sarebbe disposto a dedicarsi ad altri sport oltre alla pallacanestro.

“Non il baseball. l calcio forse, il basket sicuramente, ma non il baseball. Voglio essere coinvolto. Ci sono due tipi di proprietari. C’è il proprietario che ha solo il diritto di vantarsi e ci sono quelli a cui piace prendere decisioni. Io, a un certo punto, vorrei partecipare al processo decisionale”.