LeBron supera la leggenda dei Bulls e riduce il gap con Michael Jordan con un’altra ENORME impresa

LeBron James ha offerto un’altra prestazione stellare domenica sera per i Los Angeles Lakers, guidando la sua squadra alla vittoria per 105-104 in casa contro gli Houston Rockets. Il quattro volte Most Valuable Player della lega ha persino superato una leggenda nella classifica delle rubate NBA di tutti i tempi. Con tre rubate contro i Rockets, LeBron James ha superato l’ex stella dei Portland Trail Blazers, Clyde Drexler, all’ottavo posto della classifica, e si è portato a sole quattro posizioni dall’ex Bulls, Michael Jordan.

James ha iniziato la partita con i Rockets con 2.205 rubate in carriera.

Il prossimo nella lista di LeBron James è l’ex compagno di squadra di Michael Jordan agli Chicago Bulls e membro della Hall of Famer del basket, Scottie Pippen, che è ancora davanti alla superstar dei Lakers di 99 rubate. Se James dovesse superare Pippen, probabilmente lo farebbe non prima della prossima stagione. James non ha avuto una stagione da 100 rubate dal 2017-2018. Nella stagione NBA 2022-23, James ha collezionato 50 rubate in 50 partite.

Stiamo a vedere se riuscirà in questa impresa oppure dovrò finire dietro MJ in questa speciale classifica.

