Shock per gli Oklahoma City Thunder: Nikola Topic ha un tumore

Sembra non esserci pace per Nikola Topic. Gli Oklahoma City Thunder hanno comunicato che l’esterno serbo ha un tumore ai testicoli.

Topic è la dodicesima scelta del Draft 2024 ma non ha ancora debuttato in NBA. La scorsa stagione è rimasto ai box per recuperare dalla rottura del legamento crociato, subita quando ancora giocava in Serbia. Questa estate aveva preso parte alla Summer League ma il suo esordio era stato rimandato a causa di non precisati “problemi di salute”.

Qualche minuto fa OKC, tramite il GM Sam Presti, ha svelato il motivo. Topic ha già iniziato il primo ciclo di chemioterapia dopo la diagnosi ricevuta a inizio mese. Lui stesso aveva chiesto di tenere la notizia riservata fino a questo momento. Secondo Presti i medici sono estremamente fiduciosi riguardo il buon esito delle cure.

Al momento non c’è una data fissata per il ritorno in campo del ventenne di Novi Sad ma la speranza è che nei primi mesi del 2026 possa essersi lasciato tutto alle spalle per tornare a concentrarsi solamente sul parquet. Secondo l’Associated Press lo stop durerà almeno altre quattro settimane e la sua situazione verrà rivalutata al massimo entro un mese e mezzo.