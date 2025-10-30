Un Austin Reaves IRREALE sta trascinando i Lakers senza Doncic e LeBron

Austin Reaves sta giocando una pallacanestro al di fuori di ogni logica. Da quando anche Luka Doncic si è fermato, l’ala dell’Arkansas si è preso in mano i Los Angeles Lakers.

Il suo rendimento era eccellente già da inizio stagione, in cui Reaves era un ottimo secondo violino per sopperire all’assenza di LeBron James. Da quando anche Doncic è finito ai box, però, è letteralmente salito in cattedra. Contro i Sacramento Kings ha sfiorato una tripla doppia fantascientifica chiudendo con 51 punti, 11 rimbalzi e 9 assist nella vittoria 120-127. Dopodiché è arrivato il ko con Portland nonostante i suoi 41 punti. Questa notte contro Minnesota si è “fermato” a 28 ma ha smazzato 16 assist, facilitando il compito di LaRavia (27) e Knecht (15) che hanno avuto il merito di farsi trovare pronti anch’essi. Ma al di là dei freddi numeri, ha letteralmente regalato la vittoria ai suoi per 115-116 con un bellissimo floater proprio allo scadere.

Da inizio stagione una media di oltre 34 punti e 10 assist a partita per uno che solamente quattro anni fa era finito “undrafted”. Lui ci ha scherzato su, pur con parole da vero leader.

Luka e LeBron, per favore sbrigatevi a tornare. Anche quando ci sono loro mi prendo le mie responsabilità ma con la loro assenza le cose cambiano, le partite per me sono molto più impegnative anche a livello fisico e devo comportarmi diversamente con i compagni. Non deve esserci spazio per il nervosismo perché tutti contano su di me, devo restare calmo, avere fiducia nei miei mezzi ed essere pronto a guidare la squadra.

Dopo la partita Doncic ha pubblicato l’emoji di una capra, definendo scherzosamente Reaves come il “GOAT”. Qualche giorno fa i tifosi gialloviola lo avevano acclamato come MVP. Anche a questo il grande protagonista di questa fase della stagione losangelina ha risposto con ironia.