Austin Reaves Lakers Milwaukee

Un Austin Reaves IRREALE sta trascinando i Lakers senza Doncic e LeBron

Home NBA News
Roberto CaporilliLascia un Commento su Un Austin Reaves IRREALE sta trascinando i Lakers senza Doncic e LeBron

Austin Reaves sta giocando una pallacanestro al di fuori di ogni logica. Da quando anche Luka Doncic si è fermato, l’ala dell’Arkansas si è preso in mano i Los Angeles Lakers.

Il suo rendimento era eccellente già da inizio stagione, in cui Reaves era un ottimo secondo violino per sopperire all’assenza di LeBron James. Da quando anche Doncic è finito ai box, però, è letteralmente salito in cattedra. Contro i Sacramento Kings ha sfiorato una tripla doppia fantascientifica chiudendo con 51 punti, 11 rimbalzi e 9 assist nella vittoria 120-127. Dopodiché è arrivato il ko con Portland nonostante i suoi 41 punti. Questa notte contro Minnesota si è “fermato” a 28 ma ha smazzato 16 assist, facilitando il compito di LaRavia (27) e Knecht (15) che hanno avuto il merito di farsi trovare pronti anch’essi. Ma al di là dei freddi numeri, ha letteralmente regalato la vittoria ai suoi per 115-116 con un bellissimo floater proprio allo scadere.

Da inizio stagione una media di oltre 34 punti e 10 assist a partita per uno che solamente quattro anni fa era finito “undrafted”. Lui ci ha scherzato su, pur con parole da vero leader.

Luka e LeBron, per favore sbrigatevi a tornare. Anche quando ci sono loro mi prendo le mie responsabilità ma con la loro assenza le cose cambiano, le partite per me sono molto più impegnative anche a livello fisico e devo comportarmi diversamente con i compagni. Non deve esserci spazio per il nervosismo perché tutti contano su di me, devo restare calmo, avere fiducia nei miei mezzi ed essere pronto a guidare la squadra.

Dopo la partita Doncic ha pubblicato l’emoji di una capra, definendo scherzosamente Reaves come il “GOAT”. Qualche giorno fa i tifosi gialloviola lo avevano acclamato come MVP. Anche a questo il grande protagonista di questa fase della stagione losangelina ha risposto con ironia.

Probabilmente Luka si riferiva a se stesso. Credo che lui e LeBron mi chiameranno più tardi per dirmi che ho fatto pena, visto che ho sbagliato 14 tiri.

 

Roberto Caporilli
Latest posts by Roberto Caporilli (see all)

Related Posts

lebron james lakers

I Lakers condividono le ultime sul recupero di LeBron James

Alessandro Saraceno
Bill Simmons LeBron Embiid

Bill Simmons si interroga su un possibile scambio LeBron-Embiid

Alessandro Saraceno
NBA Chauncey Billups Portland

Il poker truccato di Billups, le partite vendute di Porter e Rozier: le mani della mafia italiana di New York sulla NBA

Redazione BasketUniverso

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.