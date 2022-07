Charlotte Hornets, si pensa ai ritorni di Kemba Walker e Isaiah Thomas

Gli Charlotte Hornets pensano a qualche mossa in free agency dopo aver, al momento solo perso Miles Bridges. Il giocatore è ancora svincolato, ma i problemi giudiziari dell’ultimo periodo ne minano il futuro e sicuramente influiranno sul suo prossimo contratto, sempre che non finisca il prigione. Secondo Shams Charania, gli Hornets starebbero pensando ad un ritorno di Kemba Walker, per anni uomo-franchigia a Charlotte e ora in procinto di lasciare Detroit tramite buyout.

Nell’ultima stagione a New York, Walker ha segnato 11.6 punti di media. Un altro nome che circola per la cabina di regia di Charlotte è quello di Isaiah Thomas, autore di qualche discreta prestazione nel finale della scorsa stagione dopo un calvario durato mesi tra Lakers, Mavericks e l’incapacità di reperire altri contratti in NBA. In 17 partite, IT ha mantenuto 8.3 punti di media.

Gli Hornets hanno ovviamente LaMelo Ball, inamovibile come point guard titolare, e dovranno quindi valutare se aggiungere questi due profili, solo uno dei due oppure nessuno.

Hornets considering reunion with a former franchise cornerstone, among free-agent options, sources say: pic.twitter.com/mvjS1PlkTJ — Shams Charania (@ShamsCharania) July 25, 2022