Show di Spagnolo nel terzo quarto, Cremona vince e domina contro Varese

VANOLI CREMONA 94-78 OBENJOBMETIS VARESE

(29-18, 14-15, 29-20, 22-25)

Partita mai in discussione al PalaRadi, Cremona controlla dal primo minuto e complice una difesa estremamente negativa di Varese, gioca con estrema fluidità in attacco. Spiccano i 22 punti di Harris e i 16 di Spagnolo, scatenato nel terzo quarto, ma il contributo è arrivato nelle piccole e grandi cose da tutti gli effettivi schierati da coach Galbiati. Coach Vertemati invece non riesce mai a coinvolgere mai Egbunu, ben contenuto dai lunghi avversari, e riesce a produrre in attacco con poca continuità e spesso con isolamenti.

Equilibrio nei primi minuti di gioco, con Harris e Gentile che gestiscono gran parte dei possessi delle rispettive squadre. Tinkle e Spagnolo sparano due tiri da tre in fila che lanciano il primo parziale (19-6) di Cremona fino al massimo vantaggio sul +13 con la seconda delle due triple di Harris (4/6 da tre per la Vanoli nel primo quarto). Varese limita i danni con tanti rimbalzi in attacco nonostante Egbunu sia contenuto molto bene a centro area e i primi 10′ si chiudono 29-18. Nel secondo quarto le percentuali di Cremona, ancora orfana di Peppe Poeta, calano ma, a parte qualche canestro sporadico, Varese non riesce ad approfittarne (0/7 da tre punti nei primi 20′) e le due squadre restano sempre sull’ordine della decina di punti di distacco, anche grazie a punti preziosi trovati dalla Vanoli in lunetta. Sul nuovo +13 propiziato da una stoppata con recupero e assist dietro la schiena di Pecchia, Bean subisce fallo su un tiro da tre e il primo tempo finisce 43-33.

Cremona continua a essere la più in palla delle due squadre giocando con molta più energia in difesa e, nonostante Ale Gentile trovi le prime triple di squadra e la doppia cifra di punti personali, Spagnolo gioca un terzo quarto mostruoso (11 punti consecutivi con una sicurezza inspiegabili per un 18enne) e i padroni di casa ritoccano il massimo vantaggio entrando negli ultimi 10′ sul +19 (72-53). Nel quarto quarto cala un po’ l’attenzione difensiva della Vanoli e Varese riesce a trovare il canestro con più facilità oltre a un paio di triple estemporanee di Beane e Jones che però non impensieriscono più di tanto Cremona che nell’area avversaria banchetta a piacere e a gioco rotto trova sempre qualcosa di positivo da Harris. Il tecnico con conseguente quarto fallo personale di Gentile non aiuta i biancorossi che nel finale non riescono mai a scendere oltre i 15 punti di distacco, perdendo una partita nella quale non sono mai realmente entrati e concedendo 94 punti a una Cremona molto concentrata, altruista e fluida in attacco.

Cremona: Agbamu NE, Zacchigna NE, Harris 22, Sanogo 7, McNeace 14, Pecchia 4, Spagnolo 16, Tinkle 12, Cournooh 13, Miller 6.

Varese: Kell 6, Gentile 18, Amato, Beane 14, Sorokas 6, De Nicolao 2, Wilson 4, Egbunu 6, Virginio NE, Ferrero, Jones 14, Caruso 9.