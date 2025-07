Simone Fontecchio e la stima di Durant: “Mi disse che avevano fatto di tutto per prendermi”

Simone Fontecchio nella prossima stagione indosserà la sua terza maglia NBA: dopo Utah Jazz e Detroit Pistons, sarà un giocatore dei Miami Heat che lo hanno preso via trade per Duncan Robinson. L’italiano è reduce da una stagione difficile, in cui ha giocato poco a Detroit e addirittura zero minuti nei Playoff, nonostante la buona annata della franchigia sotto JB Bickerstaff. Intervistato da Il Centro, quotidiano della sua regione, l’Abruzzo, Fontecchio ha parlato della nuova sfida a Miami: “Notizia che non ho ancora metabolizzato, non so cosa vogliano fare con me e onestamente non ci ho pensato molto. Ho già sperimentato il trauma di cambiare squadra da Utah a Detroit, la vivo come un’occasione per conoscere meglio gli USA”.

Ma Fontecchio ha anche raccontato un siparietto con Kevin Durant, avvenuto nel corso della stagione 2023-24, subito dopo lo scambio che lo aveva portato a Detroit. “Ero appena arrivato ai Pistons e giocavamo contro i Suns, durante una pausa di gioco KD mi si avvicina e mi dice ‘Abbiamo provato in tutti i modi a portarti da noi, ma non ci siamo riusciti’. È stato un grande attestato di stima da parte di un fuoriclasse e pluricampione. Mi ha fatto capire quanto valessi ai suoi occhi” ha raccontato l’ex Baskonia.

In quella partita Simone Fontecchio fece particolarmente bene, segnando 18 punti in 20′, e cementificando probabilmente il suo status agli occhi di una leggenda vivente come Durant.