Nikola Jokic ha detto ai Nuggets che non rinnoverà quest’estate: ecco perché

I Denver Nuggets sono forse la franchigia che più si è rinforzata in queste prime settimane di offseason, accogliendo volti nuovi come Cam Johnson, Jonas Valanciunas, Tim Hardaway Jr e Bruce Brown. Non abbastanza per spingere Nikola Jokic, in scadenza di contratto nel 2028 (ma con Player Option nella stagione 2027-28), a rinnovare il proprio accordo. Il serbo avrebbe infatti comunicato ai Nuggets di non aver intenzione di prolungare l’accordo in questa offseason, come riportato dal Denver Post.

I tifosi non si devono comunque allarmare, le ragioni di Jokic sono esclusivamente economiche. Se avesse rinnovato in queste settimane infatti il tre volte MVP avrebbe potuto guadagnare fino a 212 milioni di dollari in 3 anni. La decisione di aspettare gli garantirà di arrivare addirittura a 292 milioni di dollari in sede di rinnovo, guadagnando quindi 80 milioni di dollari in più negli anni futuri.

Insomma, una decisione perfettamente sensata. Di recente Shai Gilgaous-Alexander è diventato il giocatore più pagato di sempre grazie al nuovo contratto con i Thunder campioni NBA, ma non è destinato a rimanerlo per molto. Con il crescente salary cap infatti i contratti delle superstar stanno diventando sempre più onerosi e ben presto sfioreranno i 100 milioni di dollari annui (a cui vanno tolte ovviamente le tasse, diverse da Stato in Stato).