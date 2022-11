Simone Pianigiani potrebbe presto tornare ad allenare in Serie A

Ve siete siete chiesto un po’ tutti leggendo il titolo di questo articolo: ma che fine ha fatto Simone Pianigiani?

Il senese, dopo l’esperienza all’Olimpia Milano conclusasi nel 2019, non ha praticamente più allenato, a parte una piccola parentesi a Pechino nel 2020. Nel 2021 e 2022 non è mai stato su una panchina né di un club né di una Nazionale. Eppure ora potrebbe tornare in Serie A.

La squadra che starebbe pensando a lui è la UNAHOTELS Reggio Emilia, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino di Reggio Emilia. I biancorossi, attualmente allenati da Mex Menetti, tornato in Emilia dopo l’esperienza a Treviso, sono all’ultimo posto in classifica in coabitazione con altre 4 squadre. Il materiale umano c’è e su questo non ci sono dubbi, a partire proprio da quell’Andrea Cinciarini che l’anno scorso sembrava aver riportato indietro le lancette di diversi anni e che fu capitano della Milano dell’ex C.T. azzurro.

La soluzione potrebbe certamente arrivare dal mercato, ma potrebbe non bastare. L’idea della dirigenza reggiana è di cambiare il coach qualora Menetti non dovesse vincere questo weekend contro Trieste al PalaBigi.

L’altro nome in lizza per prenderne il posto è Stefano “Pino” Sacripanti, fermo dopo l’esonero della passata stagione a Napoli. Sembrava pronto a trasferirsi a Strasburgo dal suo “amico” ed ex GM ad Avellino, Nicola Alberani, ma poi alla fine i francesi hanno scelto un altro italiano, anche lui ex Siena e Milano come Simone Pianigiani, Luca Banchi.

