L’Olimpia Milano potrebbe davvero pensare a Facundo Campazzo?

Facundo Campazzo da qualche ora è senza squadra, dopo che i Dallas Mavericks hanno deciso di tagliarlo, e i tifosi dell’Olimpia Milano hanno iniziato a sognare un suo approdo in Italia.

L’argentino è senza dubbio il giocatore più appetibile sul mercato degli esterni per sostituire l’infortunato Kevin Pangos, che ne avrà in totale per un paio di mesi, almeno 6 settimane. Non è però detto che sia interessato a tornare in Europa e a tal proposito ha parlato dell’argomento Massimo Pisa su La Repubblica nell’edizione di Milano:

“Primo: non c’è stata, e probabilmente non ci sarà, un’offerta. Secondo: qualora Campazzo decidesse di tornare al di qua dell’Oceano, il ritorno al Real Madrid (pur pieno nel ruolo) sarebbe il naturale approdo. Terzo: l’argentino ha ancora mercato in America e lo esplorerà fino in fondo”.

Pisa è parecchio informato sulle vicende meneghine e soprattutto il terzo punto è il più importante. Campazzo potrebbe pure piacere all’Olimpia Milano, anzi, piacerà sicuramente, ma non è detto che la sua storia in NBA sia definitivamente terminata.

Nei prossimi giorni potrebbero spuntare alcuni scenari interessanti per lui. E poi c’è sempre quell’amore per il Real Madrid, squadra che gli ha permesso di approdare in NBA ai Denver Nuggets. Al momento pare non serva al team spagnolo ma, in fondo, Campazzo serve sempre.

