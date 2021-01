Slitta ancora l’esordio dei Big Three: Kyrie Irving assente anche contro Milwaukee

Non sarà nemmeno oggi, il Martin Luther King Day, il giorno del ritorno in campo di Kyrie Irving: il giocatore, nonostante fosse stato classificato come “questionable” nelle scorse ore, non giocherà la partita che inizierà all’1.30 italiana contro i Milwaukee Bucks.

Bisognerà quindi ancora attendere per vedere la prima partita del trio composto da lui, James Harden e Kevin Durant. Irving si starebbe allenando, ma non sarebbe ancora nelle condizioni fisiche ottimali per scendere in campo. Quella contro i Bucks sarà la settima partita consecutiva saltata dalla point guard.

This will be the seventh consecutive game Irving has missed since January 5. https://t.co/0laEEZehL1 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 18, 2021

