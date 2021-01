Stephen Jackson rivela: “Kyrie Irving ha comprato una casa alla famiglia di George Floyd”

La scorsa primavera ed estate, prima della ripresa della stagione NBA nella “bolla” di Orlando, Kyrie Irving si era detto contrario al ritorno in campo dei suoi colleghi (lui comunque non avrebbe giocato per infortunio) visto quanto stava succedendo in tutti gli USA in quei mesi col movimento del Black Lives Matter e le ripetute azioni brutali della polizia. Irving ha sempre provato a sostenere la comunità afroamericana in quei mesi, arrivando a proporre il boicottaggio della NBA.

Quelle proteste, come tutti ricorderanno, iniziarono dopo l’uccisione di George Floyd da parte della polizia. La vittima aveva uno stretto legame col mondo NBA, essendo amico di vecchia data dell’ex giocatore Stephen Jackson: e proprio quest’ultimo, nell’ultimo episodio del podcast di Ethan Thomas “The Rematch”, ha raccontato un nobilissimo gesto di Irving nei confronti di Floyd e soprattutto della sua famiglia.

La famiglia di Floyd sta ricevendo davvero tanto affetto, non solo da parte nostra ma da tutte le persone in giro per il mondo. Io sto continuando a fare ciò che volevo fare: avevo detto che mi sarei preso cura della figlia di George e mi sarei assicurato che vivesse la miglior vita possibile. Molti dei miei amici hanno aiutato. Kyrie Irving ha comprato una casa alla famiglia. Il manager di Lil Wayne ha comprato loro una Mercedes Benz. Barbra Streisand ha dato loro delle azioni della Disney.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.