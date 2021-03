Sono almeno 5 le squadre interessate a PJ Tucker in vista della trade deadline

PJ Tucker molto probabilmente lascerà gli Houston Rockets entro la trade deadline del prossimo 25 marzo: il veterano non ha mai nascosto di voler cambiare aria visto il processo di rebuilding iniziato con la cessione di James Harden a gennaio, e sicuramente farebbe comodo a tante contender in vista dei Playoff.

Secondo The Athletic, su Tucker ci sarebbe l’interesse di almeno 5 squadre: i Milwaukee Bucks, i Brooklyn Nets, i Miami Heat, i Denver Nuggets e i Los Angeles Lakers. L’ala, che sta mantenendo 4.4 punti e 4.6 rimbalzi di media in questa stagione (mai così male per punti segnati dalla stagione da rookie, nel 2006-07), potrebbe partire via trade anche se i Rockets probabilmente chiederanno in cambio qualche giocatore giovane o scelte al Draft.

