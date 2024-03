“SOPRAVVALUTATO!”: perché Shaquille O’Neal pensa questo di Rudy Gobert?

Rudy Gobert è stato 2 volte miglior difensore dell’anno in NBA ma, nonostante questo, Shaquille O’Neal non lo ritiene un difensore così bravo.

“Non ho mai pensato che fosse un grande difensore. Il fatto è che non ci sono molti centri che lo fanno giocare in difesa. Non ce la fa a tenere Joker perché si deve impegnare troppo. Ma quando si trova contro un altro giocatore, è alto 2 metri e 30, è ovvio che se lo metti a terra, lui lo blocca”, ha detto Shaq. “Per me la difesa è: ‘fai la guardia a quel c***o di uomo, stoppalo’. Vuoi impressionarmi? Tieni Joker sotto i 15 punti. Ora stai giocando. Tutto quel bloccare i tiri dal lato debole è bello, ma non funziona contro gente come me, Joker ed Embiid”, ha spiegato l’Hall of Famer.

Secondo O’Neal, il miglior difensore in NBA deve essere in grado di affrontare più posizioni e di farlo in modo efficace. Per questo motivo, anche lui assegnerebbe il trofeo di DPOY ad Adebayo.

“Bam gioca con i compagni di squadra. Bam gioca 2, 3, 4 e 5. Lo darei a lui”, ha detto Shaquille O’Neal parlando di Bam Adebayo e confrontandolo con Rudy Gobert.

