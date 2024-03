Mike James: “Vi dico io chi andrà alle Final Four”

Mike James è recentemente diventato il miglior marcatore all-time dell’Eurolega e non ha nessuna intenzione di fermarsi: l’americano sta trascinando il Monaco in Europa, attualmente al quarto posto con 18 vittorie e 10 sconfitte, pari merito con il Panathinaikos terzo e solamente a una lunghezza dal Barcellona secondo (19-9).

Intervenuto al celebre podcast URBONUS, Mike James ha fatto il suo personale pronostico sulle possibili squadre partecipanti alle prossime Final Four di Eurolega, che si terranno a Berlino dal 24 al 26 Maggio nella bellissima Mercedes-Benz Arena: “Il Real Madrid sta giocando male in questo periodo e ha perso 3 partite in fila, penso che nessun addetto ai lavori avrebbe pensato di vederli dominare per tutta la stagione senza nessun intoppo, ma rimane sempre il Real Madrid, i campioni in carica sono sempre la squadra da battere.

La seconda squadra siamo noi, il Monaco: stiamo giocando bene, siamo in un buon periodo e abbiamo vinto contro squadre incredibili, all’inizio della stagione abbiamo avuto un calo, ma ci siamo compattati e ora stiamo vincendo le partite. Non siamo spettacolari, ma ogni giorno facciamo bene il nostro lavoro.

Anche se li abbiamo quasi sempre battuti, il Barcellona rimane la mia terza squadra favorita per un posto alle Final Four: li ho visti giocare contro altre squadre e giocano un basket molto bello, hanno tanti veterani che sanno come stare in campo in certe partite, giocano bene insieme. Non hanno un particolare giocatore di punta ma sono una squadra eccezionale: Vesely, Laprovittola, Jabari Parker, Kalinic, Satoransky, sono tutti ottimi giocatori e l’aggiunta di Rubio non potrà che fargli bene.

Come quarta squadra scelgo il Panathinaikos: stanno giocando a meraviglia praticamente da quando è arrivato Kendrick Nunn: hanno una fase difensiva pazzesca, dura e giocano insieme. Sono in un ottimo periodo anche in attacco, segnando da 3 e giocando molto bene come gruppo”.

