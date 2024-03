Sorteggi dei tornei di basket per le Olimpiadi: quando, dove, i criteri e come seguirli

Martedì 19 Marzo alle 19:00 a Mies, in Svizzera, ci saranno i sorteggi dei gironi dei tornei di basket delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Ad estrarre le palline nella Patrick Baumann House of Basketball ci saranno Carmelo Anthony e Penny Taylor. Tutta la cerimonia sarà trasmessa integralmente sul canale YouTube della FIBA.

Nel torneo maschile ci saranno 12 squadre a fronteggiarsi dal 27 Luglio al 10 Agosto. Già qualificate in otto: Stati Uniti, Germania, Serbia, Australia, Canada, Francia, Giappone e Sud Sudan. Le altre quattro saranno le vincitrici dei torni PreOlimpici in programma in Spagna, Grecia, Lettonia e Porto Rico (dove ci sarà l’Italia).

La formula delle Olimpiadi prevede tre gironi da quattro squadre: ai quarti di finale le prime due di ogni gruppo e le due migliori terze. Per comporre i gironi le nazionali verranno pescate da quattro fasce, composte sulla base del Ranking FIBA. La vincitrice del Preolimpico di San Juan sarà nella terza fascia insieme a Canada e Francia. In ogni gruppo ci saranno almeno due e al massimo tre formazioni europee. Per Africa, America, Oceania e Asia al massimo una formazione per raggruppamento.

Queste le fasce:

Pot 1 – USA, the winner of OQT Spain, Germany

Pot 2 – Serbia, Australia, the winner of OQT Latvia

Pot 3 – Canada, France, the winner of OQT Puerto Rico

Pot 4 – The winner of OQT Greece, Japan and South Sudan

Regolamento identico per il torneo femminile, di cui però si conoscono già tutte le partecipanti. Ecco la fasce:

Pot 1 – USA, China and Australia

Pot 2 – Spain, Canada and Belgium

Pot 3 – France, Japan and Serbia

Pot 4 – Puerto Rico, Nigeria and Germany

Foto: FIBA