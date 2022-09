Spagna e Francia hanno 2 ex stelle NBA come presidenti federali

Andando a vedere le curiosità e le somiglianze delle due finaliste di EuroBasket abbiamo notato che i presidenti federali del nostro amato sport in Francia e in Spagna sono due ex stelle NBA: Jorge Garbajosa e Boris Diaw.

Penserete che si tratta di una coincidenza. In verità è una pratica abbastanza diffusa in Europa. Per esempio Saša Danilovic è presidente della federazione serba, mentre Arvydas Sabonis lo è stato per molti anni in Lituania, fino al 2021 per essere precisi. Dite che sia un caso che queste sono state le 4 Nazionali europee che hanno vinto di più negli ultimi 10 anni?

In Italia invece come siamo messi? Negli ultimi 30 anni, il presidente federale è stato per 13 anni Giovanni Petrucci. Prima di lui c’è stato un monumento del nostro basket, Dino Meneghin, ma solo per 5 anni e in un momento di grande depressione cestista ed economica post crisi del 2008.

Sicuramente Petrucci non continuerà dopo il 2024, anche perché non potrà continuare. Una soluzione che circola nelle “segrete stanze” è quella di un ritiro dal basket giocato di capitan Gigi Datome per farlo diventare immediatamente Presidente federale. Si tratterebbe di una scelta intelligente e sacrosanta, in linea con quello che succede negli altri Paesi europei, soprattutto in quelli che vincono.

Presidenti federali