Spagna, i 12 per le Olimpiadi con una sostituzione rispetto al Preolimpico

I 12 convocati della Spagna per le Olimpiadi di Parigi saranno quasi del tutto gli stessi del Preolimpico vinto in casa, battendo in finale le Bahamas. Sergio Scariolo ha annunciato oggi la lista, con una sostituzione: Alex Abrines prende il posto di Juan Nunez, scelto all’ultimo Draf NBA.

Abrines era infortunato ma ha recuperato in tempo per le Olimpiadi e Scariolo ha deciso di chiamarlo. Il veterano spagnolo nella prossima stagione sarà compagno proprio di Nunez, che firmerà col Barcellona e rimarrà almeno un altro anno in Europa.

Presenti, come al Preolimpico, sia Sergio Llull che Rudy Fernandez, il quale si ritirerà al termine dei Giochi. Per entrambi sarà l’ultima Olimpiade della carriera.

La lista completa: Alex Abrines, Santi Aldama, Dario Brizuela, Lorenzo Brown, Alberto Diaz, Rudy Fernandez, Usman Garuba, Juancho Hernangomez, Willy Hernangomez, Sergio Llull, Sergio Lopez-Arostegui, Jaime Pradilla.

La Spagna sarà inserita nel girone “della morte”, il Gruppo A, alle Olimpiadi: insieme a lei ci saranno Canada, Grecia e Australia.