Ognjen Dobric saluta la Virtus Bologna, ma rimarrà in EuroLega

Ognjen Dobric lascerà la Virtus Bologna: il serbo era dato in partenza da tempo, ma le offerte finora avevano latitato dopo una stagione non positiva in bianconero. Secondo il serbo TeleSport però ci sarebbe ora l’accordo tra Dobric e la Stella Rossa, squadra per la quale ha già giocato dal 2016 al 2023, prima di trasferirsi a Bologna la scorsa estate.

Un altro addio in casa Virtus dopo quelli di Iffe Lundberg, Bruno Mascolo, Bryant Dunston, Jordan Mickey e Rihards Lomazs.

Per la Stella Rossa è invece l’ultima aggiunta di un’estate indaffarata che ha già visto sbarcare a Belgrado Nikola Kalinic, Ajzea Kenan, Mike Daum, Cody Miller-McIntyre e Uroš Plavšić.

Nell’ultima stagione alla Virtus, Ognjen Dobric ha segnato 4.7 punti di media in EuroLega.

🚨BREAKING: Negotiations in the hote were successful! 💥

Ognjen Dobrić is returning to Crvena zvezda after a year, having agreed to a new deal! 🔴⚪

— TeleSport.rs (@TelesportRS) July 9, 2024