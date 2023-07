Spagnolo-Procida, un lungo viaggio iniziato a Brooklyn: continuerà a Manila e Berlino?

La storia cestistica di Gabriele Procida e Matteo Spagnolo è davvero molto simile, se non uguale. Entrambi sono cresciuti in due piccole cittadine (uno in provincia di Brindisi e l’altra in provincia di Como). Entrambi si sono formati in due dei migliori settori giovanili italiani: Stella Azzurra Roma e Progetto Giovani Cantù.

L’estate scorsa entrambi sono stati scelti al Draft NBA, dai Minnesota Timberwolves il pugliese e dai Detroit Pistons il canturino. Ed entrambi potrebbero giocare insieme con l’Italbasket a Manila e magari anche nel club, a Berlino, con l’Alba.

Insomma, è davvero difficile immaginare un percorso tanto simile ma da una partenza tanto diverso, dall’altra parte d’Italia. Se vogliamo aggiungere un ulteriore pezzo, entrambi sono retrocessi la primavera del 2022 con due squadre diverse, Spagnolo con la Vanoli Cremona e Procida con la Fortitudo Bologna.

Finora il loro destino è stato davvero molto simile, pur essendo nati e cresciuti a migliaia di chilometri di distanza l’uno dall’altro. Oggi i due ragazzi sono diventati anche grandi amici e saranno sicuramente la base per la “nuova Italia”, quella che necessariamente dovrà esistere a partire da EuroBasket 2025, quando la maggior parte – se non tutti – dei componenti del gruppo storico avranno abbandonato la nave e quindi saranno loro due, insieme a Gugliemo Caruso, Alessandro Pajola, Nico Mannion e gli altri giovani, a dover prendere in mano il timone.