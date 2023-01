Sponsor “piccante” per il San Giuliano Milanese: Esc*rt Advisor

Il San Giuliano Milanese ha uno sponsor davvero interessante e che ha fatto notizia: Escort Advisor.

Il noto sito di escort svizzero è molto frequentato anche da italiani e si sta sponsorizzando moltissimo anche in Italia. Non sappiamo come siano arrivati a San Giuliano Milanese ma riportiamo la foto caricata di “Chiamarsi Minors” sul proprio profilo Instagram qui di seguito:

Vi invitiamo a leggere anche i commenti ironici sotto al post. Quello che ha ricevuto più like è quello che fa un riferimento indiretto alla battuta di Silvia Berlusconi in occasione di una festa di Natale del Monza Calcio:

“Anche qui in presidente ha promesso un certo pullman in caso di vittoria stagionale?”.

Ufficialmente la squadra si chiamerà EA Basket, che non ha nulla a che vedere con FIFA, ma è un riferimento a Escort Advisor, chiaramente. Lo sponsor sarà ben visibile sulle magliette e i giocatori sembrano ben felici e sorridenti di poter rappresentare questa maglia.

Se siete in zona San Giuliano Milanese e volete fare un giro a vederli giocare… QUI potete trovare il loro profilo Instagram ufficiale.

