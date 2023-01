Kemba Walker si starebbe concentrando solo sulla NBA

Dopo la piccata smentita di Ettore Messina ieri sera, dopo la gara contro Tortona, su Kemba Walker ha scritto anche Marc Stein nella sua newsletter. La point guard americana, accostata a Milano in questi giorni, è free agent da quasi due settimane dopo aver disputato 9 partite con i Dallas Mavericks.

Secondo Stein, Walker non avrebbe al momento alcuna intenzione di venire a giocare in Europa ma sarebbe concentrato solo sulla NBA. Il giocatore non trova sistemazione da ormai due anni, passato da OKC (senza scendere in campo nemmeno una volta coi Thunder) a New York, poi a Detroit e, dopo il buyout, proprio a Dallas.

Nelle 9 partite giocate con i Mavs, Kemba Walker ha segnato 8.0 punti di media compresa una prestazione da 32 punti contro Cleveland.