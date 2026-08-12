SPQR Roma, Alessandro Magro in panchina: si sblocca il mercato?

La SPQR Roma è ancora ferma all’ufficialità di Nico Mannion, se parliamo solo di affari conclusi al 100%. Finora la società romana di Donnie Nelson, con partecipazione di Luka Doncic, era rimasta impantanata in un clima di incertezza a partire dalla panchina, per la quale sono stati avvicinati profili disparati: da Igor Milicic a Dwane Casey, fino a Ettore Messina. Alla fine a guidare la prima stagione della SPQR ci sarà Alessandro Magro, ex coach di Brescia e Napoli.

Magro ha allenato i partenopei nella passata stagione, venendo esonerato a marzo: in passato ha vinto la Coppa Italia con Brescia nel 2023. Nel suo staff ci saranno Davide Bonora, Edoardo Casalone, Chris Newell e Stefan Ivanovic, figli di Dusko.

Ora si sbloccherà anche il mercato: oltre al già citato Mannion, ci sono accordi trovati ma non ancora ratificati con Gerald Ayayi, Arturs Strautins, Andrea Mezzanotte, Marko Simonovic, Giovanni Emejuru e Jesse Edwards. Nelle scorse ore inoltre la società capitolina si è avvicinata a Corey Davis, ex Trieste e Vanoli Cremona, che come riportato da Superbasket dovrebbe firmare nei prossimi giorni. Prende insomma forma anche l’altro progetto romano, dopo che la Maxima Roma di Paul Matiasic si è mossa molto intensamente sul mercato nelle ultime due settimane e ha quasi completato il suo roster.